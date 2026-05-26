Суд в Москве оштрафовал онлайн-галерею DeviantArt на 3,5 млн рублей

Таганский районный суд Москвы привлек онлайн-галерею и сообщество для художников DeviantArt Inc. к административной ответственности за отказ удалить запрещенную информацию. Компанию оштрафовали на 3,5 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Протокол составлен по статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной в России информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

DeviantArt была основана в 2000 году в Калифорнии. Площадка устроена по аналогии с социальной сетью. Художники, фотографы и дизайнеры могут загружать в онлайн-галерею работы и комментировать творчество других авторов.