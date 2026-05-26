Госдума приняла законопроект Татарстана об аресте имущества релокантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект Госсовета Татарстана, предусматривающий возможность ареста имущества россиян, совершивших за рубежом административные правонарушения против интересов России. Соответствующая информация опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Поправки расширили перечень составов, по которым может наступать ответственность. Среди правонарушений, в частности, злоупотребление свободой массовой информации, нарушение порядка деятельности иноагента, производство и распространение экстремистских материалов, а также публичное отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии.

Ранее авторы инициативы отметили, что после начала специальной военной операции выросло число публичных действий антироссийской направленности, совершаемых гражданами, находящимися за пределами страны.

Анна Кайдалова