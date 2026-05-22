В Госдуме рекомендовали принять законопроект из Татарстана о нарушениях релокантов
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении поправки в КоАП РФ, по которым граждан за границей можно привлечь к ответственности за правонарушения против интересов России. Соответствующий законопроект разработал Госсовет Татарстана, сообщает «Ъ».
Авторы инициативы отметили рост числа публичных действий антироссийской направленности после начала специальной военной операции.
Ко второму чтению в документ внесли поправки с закрытым перечнем составов правонарушений. В него вошли, в частности, нарушение порядка деятельности иноагента, злоупотребление свободой массовой информации, призывы к террористической и экстремистской деятельности, а также публичное отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии.
Кроме того, законопроект допускает арест имущества релокантов.