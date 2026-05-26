Рябков назвал условия для продолжения диалога России и США

Россия не отказывается от контактов с США, но диалог на высоком уровне зависит от американской стороны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, США должны изменить политику в отношении России, чтобы страны могли вести диалог о стратегической стабильности.

Сергей Рябков

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

«Обстановка в мире такова, что даже для диалога по стратегической стабильности и по вопросам, касающимся будущего контроля над вооружениями, на сегодня нет предпосылок. Только зримые изменения к лучшему в политике США на российском направлении могут, если это произойдет, привести нас к выводу, что такую возможность мы готовы рассмотреть. Но пока и близко ничего подобного нет»,— сказал Сергей Рябков журналистам на Международном форуме по безопасности (цитата по ТАСС).

С начала года Россия и США провели несколько встреч по «двусторонним раздражителям». «По главным вопросам вообще нет никакого продвижения: это возвращение нашей незаконно арестованной дипсобственности и возобновление прямого авиасообщения»,— отметил замглавы МИДа. Он добавил, что Россия готова ко встречам с представителями США в Москве или других местах. Однако пока «нет никакого понимания ни по графику, ни по параметрам такого контакта», сказал господин Рябков.

20 мая помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию в ближайшие недели. Точные сроки и другие подробности не раскрывались. В предыдущий раз американские переговорщики посещали Россию в конце января.