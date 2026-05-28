«Потребность в ЦОДах вырастет на 35% буквально завтра»

Губернатор Глеб Никитин во время конференции «Цифровая индустрия промышленной России» сообщил, что Нижегородская область готова предоставить под строительство центров обработки данных (ЦОД) сразу несколько земельных участков, обеспеченных энергомощностями. О том, насколько актуально востребованы такие центры сейчас и что тормозит их строительство, рассказал директор департамента информационных технологий ГК «Кириллица» Петр Трещалин.

— Вопрос с нехваткой ЦОДов для российского бизнеса очень актуален. По данным аналитиков, количество потребления ЦОДов по сравнению с текущим моментом вырастет на 35% к 2030 году. То есть они будут востребованы буквально уже завтра.

Многие компании сейчас стараются уйти либо в гибридную инфраструктуру, либо разместить все свои сервисы во внешних дата-центрах. У многих компаний просто не хватает собственных ресурсов, чтобы строить собственные дата-центры, так как это требует дополнительных специально подготовленных площадей, средств на оборудование, его обслуживание и поддержание в рабочем состоянии. Для того, чтобы вся эта инфраструктура работала, необходимо охлаждение, электропитание, безопасность и каналы связи. Не всегда операторы ЦОДов могут обеспечить все эти условия.

Крупные ЦОДы предоставляют сразу все эти возможности, но с их строительством тоже есть ряд проблем. Первая — достаточно большой объем инвестиций и сложности с доставкой оборудования. Второй блок — электроэнергия. Как ни странно, у нас не так много площадок, где есть достаточное количество электроэнергии, необходимой для запуска и работы ЦОДа. Поэтому сейчас их стараются строить на каких-то бывших производственных площадках, где электроэнергия уже есть. Если говорить про Москву и Московскую область, то там такие площадки уже закончились.

Плюс для оборудования требуется охлаждение. Обеспечить его в необходимых количествах — серьезная проблема. В Африке и Америке в тех местах, где были построены крупные ЦОДы, местные жители начали бунтовать из-за того, что там начала активно меняться экосистема. Высушиваются водоемы и районы, которые до этого были зеленые, густые и красивые, превращаются в пустыню. Это еще одно из серьезных ограничений для резкого развития ЦОДов.

Если говорить о необходимых мерах господдержки для компаний, которые занимаются строительством дата-центров, то это выделение земли, включение всего списка оборудования в перечень для параллельного импорта и предоставление налоговых льгот на период запуска.

Записал Андрей Репин