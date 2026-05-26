Вычислительное и знаменательное

В России в 2025 году на треть сократился ввод вычислительных мощностей. При этом промышленность и IT-отрасль с каждым годом все больше нуждаются в услугах ЦОД. Во время обсуждения этой ситуации на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде участники рынка связали это с колебаниями ключевой ставки и увеличением сроков окупаемости проектов, из-за чего часть инвесторов отказались от их реализации. Также на общие показатели по вводу ЦОД повлияли энергодефицит и запрет на строительство таких объектов в Москве. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил под строительство ЦОД стразу несколько участков. По его словам, развитие промышленности и IT-отрасли в регионе обеспечит эти дата-центры загрузкой.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Строительство дата-центров в России в 2025 году резко замедлилось. В 2024 году в целом по стране было введено более 14 тыс. стоек, в 2025 году — всего 5 тыс. Об этом гендиректор компании «РТК-ЦОД» Дмитрий Мартиросов рассказал в ходе конференции ЦИПР. «Произошло снижение практически в три раза. При такой динамике придем к формированию системного дефицита»,— считает господин Мартиросов. Одним из факторов, оказавших серьезное влияние на ситуацию с вводом новых дата-центров, он назвал колебание ключевой ставки в последние годы.

По оценке господина Мартиросова, окупаемость ЦОД «вылетела за 10 лет».

«Десять лет назад окупаемость строительства ЦОДа составляла шесть-восемь лет. Сейчас это 10–12 лет. Не каждый инвестор согласится в текущих реалиях закопать большие деньги на такой срок»,— отметил он.

Причиной снижения ввода новых вычислительных мощностей также стал запрет на строительство ЦОД в Москве из-за дефицита энергомощностей. «Здесь вообще не понятно, что делать. Возможно, нужно что-то решать с майнингом. Сейчас в России насчитывается 130 тыс. майнинговых ферм с общим потреблением 11 ГВт. Из них 9% находятся в Москве и потребляют больше 1 ГВт. Все коммерческие ЦОД в России потребляют 1,5 ГВт. И когда мы говорим, что в Москве строить нельзя, в первую очередь нужно разбираться с майнингом. Это автоматически даст возможность для строительства ЦОД. А пока мы развиваем площадки в регионах, в том числе в Нижнем Новгороде»,— рассказал гендиректор «РТК-ЦОД».

Замминистра цифрового развития РФ Евгений Филатов считает одним из ограничительных факторов, повлиявших на строительство дата-центров, ситуацию с ключевой ставкой. Он отметил, что ЦОД строятся не по одному году и в России наблюдается отложенный эффект от повышения ключевой ставки несколько лет назад. «Сейчас она снижается, операторы ЦОД поднимают тарифы и постепенно компенсируют свои потери. Преференции от регионов, где строятся ЦОД, также помогают строителям минимизировать этот негативный фактор, но он пока есть»,— отметил господин Филатов.

Рассуждая о запрете на строительство ЦОД в Москве, он напомнил, что в столице активно развивается жилищное строительство, поэтому свободных мощностей нет: «Мы сейчас пытаемся найти компромисс, чтобы снять эту проблему именно для ЦОД. При создании федерального реестра дата-центров мы сознательно отделили их от майнинга и стремимся развести эти понятия».

«В дефицитных регионах майнинг необходимо полностью ограничить, чтобы высвободить часть мощностей для ЦОД»,— считает замминистра.

Он сообщил, что министерство «работает с энергетиками», чтобы они планировали схему развития генерирующих мощностей под создание дата-центров в Москве и регионах.

Кроме уже перечисленных сложностей в отрасли существует колоссальная проблема с квалифицированными кадрами, добавил гендиректор АНО «Координационный совет по ЦОД и облачным технологиям» Дмитрий Бедердинов. Учебные заведения практически не выпускают инженеров-проектировщиков, электриков, специалистов по вентиляции и кондиционированию. «Мы пытаемся внутри отрасли делать какие-то курсы по повышению квалификации, но ситуацию это не спасет»,— уверен господин Бедердинов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил для строительства ЦОД три площадки на территории региона.

В 2025 году оборот нижегородских IT-компаний увеличился на 47%, до 100 млрд, в сфере информационно-коммуникационных технологий — на 22%, до 200 млрд руб., напомнил господин Никитин.

Также в Нижнем Новгороде идет строительство IT-кампуса «Неймарк», вокруг которого за счет государственных и частных инвестиций планируется создать целую экосистему — IT-технопарк, R&D-центр и научный IT-центр на Окском съезде. В сочетании с промышленными предприятиями все это в перспективе будет требовать большого количества вычислительных мощностей.

«У нас достаточно энергомощностей, хоть многие и говорят, что мы дефицитный регион. Это некоторое искажение реальности, которое иногда полезно, чтобы обосновать необходимость создания новых генерирующих мощностей. На самом деле у нас свободный рынок перетока и есть точки подключения с большими свободными объемами», — подчеркнул губернатор.

Для дата-центров есть участки у ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске с доступной мощностью в 70 МВт, в поселке Большое Козино (350 МВт) и в пригороде Выксы (350 МВт). Также в ОЭЗ в большом количестве есть не утилизированный газ, который можно использовать для дата-центров с собственной генерацией. Для ЦОД, введенных с 1 января 2026 года, на 50% снижена ставка налога на имущество.

«Мы предлагаем не какие-то воздушные замки, а реальные проекты, которые появятся и загрузят ЦОД своими запросами на хранение данных»,— подытожил Глеб Никитин.

Андрей Репин