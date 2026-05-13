Сделка перетекла в суд

Арбитражный суд Тюменской области провел предварительное заседание по делу об оспаривании сделки по продаже алкогольного завода «Бенат» — производителя водок под такими торговыми марками, как «Живица», «Ямал», «Тюменская». В прошлом году производство продали компании «Амур» за 45,5 млн руб. – цену снизили в десять раз, так как приобрести завод по первоначальной цене – 455,9 млн руб. желающих не нашлось. Областная прокуратура обратилась с иском к департаменту имущественных отношений Тюменской области, Российскому аукционному дому и новому владельцу с требованием аннулировать сделку по продаже. В рамках обеспечительных мер акции и имущество завода арестованы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС «Торги» Фото: ГИС «Торги»

Правительство Тюменской области продало завод алкогольной продукции «Бенат» на торгах в ноябре 2025 года, они прошли на площадке Российского аукционного дома (РАД). Изначально цена составляла 455,9 млн руб., на аукцион выставили 99,86% акций (921 017 штук), однако продать предприятие не удалось. После трех несостоявшихся аукционов итоговая стоимость была снижена в десять раз и составила 45,5 млн руб. Покупателем завода стало московское ООО «Амур».

Завод «Бенат» существует с 1991 года. Он открылся в Тюмени на базе производства по выпуску безалкогольной продукции, поэтому его полное название — «Безалкогольные напитки Тюмени». Завод, по данным сайта предприятия, входит в топ-30 крупнейших производителей водки в России, в его ассортименте более 50 видов различных водок, среди них – бренды «Живица», «Достояние Сибири», «Ямал». По итогам 2024 года выручка акционерного общества составила 701,7 млн руб., чистая прибыль — 32,4 млн руб.

На момент покупки компания «Амур» принадлежала девелоперу «Матрешка», равноправными владельцами которого выступают Илья Давыдик и Александр Антонов. Господин Давыдик также является гендиректором девелоперской компании «Хаттон девелопмент» (Hutton Development). Однако 6 марта 2026 года компания «Амур» перешла во владение АО «ХТ Управление», а генеральным директором обеих компаний стал Михаил Рычихин. «ХТ Управление» выпустило первые акции 13 февраля, публично компания их не размещала, следует из информации на сайте регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР». Состав владельцев акций не раскрывается.

После объявления результатов торгов один из экспертов коммерческого рынка в разговоре с «Ъ-Урал» предположил, что в публикации итогов аукциона могла быть допущена ошибка, но в аукционном доме подтвердили конечную стоимость продажи объекта.

В марте этого года прокуратура Тюменской области подала иск к департаменту имущественных отношений Тюменской области, Российскому аукционному дому и ООО «Амур», где потребовала признать недействительными торги по минимально допустимой цене, аннулировать договор купли-продажи и возвратить акции завода «Бенат» во владение Тюменской области.

По требованию прокуратуры суд принял обеспечительные меры и арестовал акции предприятия, проданные на торгах «Амуру», а также недвижимое имущество завода — земельный участок на ул. Мельзаводской, 18 в Тюмени, и постройки там же. «Истец указывает, что учитывая характер спора, основной вид деятельности ООО "Амур", его местонахождение, покупательскую привлекательность активов, имеется вероятность реализации ООО "Амур" приобретенных акций и принадлежащих акционерному обществу "Бенат" активов в виде объектов недвижимости третьим лицам, что затруднит исполнение решения суда по делу»,— объяснял истец необходимость применения обеспечительных мер.

«Ъ-Урал» обратился с запросом к новому владельцу завода и правительству Тюменской области, на момент публикации ответ получен не был.

Сегодня, 13 мая, прошло предварительное заседание по делу. Следующее заседание назначено на 3 июня.

Анна Капустина