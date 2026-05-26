Генпрокурор Александр Гуцан прибыл в Китай

Делегация во главе с генпрокурором России Александром Гуцаном прилетела в Пекин. Руководителя надзорного ведомства РФ у трапа самолета встречали его китайские коллеги.

Александр Гуцан в Пекине

Фото: Коммерсантъ

27 мая господин Гуцан подпишет три соглашения — с руководством Генпрокуратуры, Министерства общественной безопасности и Минюста КНР. Они предусматривают противодействие киберпреступности, терроризму и преступлениям против органов госвласти, а также розыск и возврат похищенных активов. Отдельно в соглашении с народной прокуратурой КНР, по данным «Ъ», предусмотрены мероприятия, направленные на защиту прав предпринимателей обеих стран в частности и прав человека в целом.

Ранее, по данным российской стороны, между прокуратурами России и Китая были реализованы семь программ сотрудничества с более 20 совместными мероприятиями. Контакты на уровне генеральных прокуроров стран являются регулярными и осуществляются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Основными площадками для встреч выступают ШОС и БРИКС. Представители надзорных ведомств двух стран «на системной основе» принимают участие в межведомственных консультациях о выдаче, правовой помощи, оказании правоохранительного содействия в том числе по уголовным делам.

Николай Сергеев