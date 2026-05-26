СК проверяет ферму под Астраханью из-за бруцеллеза в молочной продукции

Следственный комитет Астраханской области начал проверку фермерского хозяйства в Камызякском районе из-за обнаружения в продуктах бруцеллеза. По факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ), будет принято процессуальное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под Астраханью проверят ферму на наличие бруцеллеза у КРС

Фото: Марина Окорокова Под Астраханью проверят ферму на наличие бруцеллеза у КРС

Фото: Марина Окорокова

По предварительным данным, в одной из торговых точек на территории Астрахани продавалась молочная продукция без информации о производителе, дате изготовления и сроках годности. Помимо этого, у поставщика выявили нарушения ветеринарных требований, а в пробах крови мелкого рогатого скота обнаружили бруцеллез.

Ранее в регионе были зарегистрированы случаи заболевания людей бруцеллезом, предположительно связанные с употреблением указанной продукции. По данным собеседника «Известий», вспышку зафиксировали в одном из монастырей в Астраханской области. Бруцеллезом заразились семь человек. Инфекция подтвердилась как у священников, так и у прихожан.

В Роспотребнадзоре сообщили, что, предварительно, причиной заболевания стало употребление сырого козьего молока, поставлявшегося из подсобного хозяйства монастыря. В надзорном ведомстве также отметили, что организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Марина Окорокова