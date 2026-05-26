Новак поручил следить за ситуацией на топливном рынке России

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину продолжать мониторинг топливного рынка в стране. Господин Новак провел совещание с представителями энергетических компаний и отраслевыми ведомствами.

«Необходимо продолжать постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов для обеспечения координации действий между федеральными ведомствами и отраслевыми компаниями, а также при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры реагирования»,— заявил господин Новак.

На совещании представители профильных ведомств и отраслевых компаний рассказали об обеспеченности потребителей на внутреннем рынке топлива, ситуации в логистике, уровне запасов, а также о мерах по сохранению устойчивости сегмента нефтепереработки.