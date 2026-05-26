Россиянку задержали с 17 кг наркотиков в аэропорту Дубая

В аэропорту Дубая задержали жительницу Ивановской области, летевшую из Таиланда. При вскрытии чемодана у нее обнаружили свертки с 17 кг наркотиков. Об этом рассказала «РИА Новости» мать задержанной.

По словам собеседницы агентства, девушка летела со знакомым из Британии. Последний занимался оформлением билетов и регистрацией на рейс. Задержанная в разговоре с матерью рассказала, что мужчина оформил на нее свой багаж.

В аэропорту Бангкока спутник девушки встретился с его другом. Там они обменялись чемоданами, после чего пошли на посадку. По прилете в Дубай туристов попросили открыть чемоданы. Изначально сотрудники аэропорта задержали всех троих, но так как багаж с запрещенными веществами был оформлен на россиянку, под стражей оставили только ее.

Генконсульство России в Дубае находится на связи с россиянкой, сообщили «РИА Новости» в дипведомстве. Ей оказывают необходимую консульскую поддержку и юридические консультации.

Никита Черненко