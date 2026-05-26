В первом квартале чистая прибыль РСХБ упала на 42%

По итогам первого квартала 2026 года чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по МСФО составила 11,5 млрд руб., снизившись за год на 42%. При этом чистый процентный доход банка (до вычета расходов по кредитным убыткам) в отчетном квартале вырос более чем на 30%, достигнув 40,6 млрд руб. Однако с учетом расходов чистый процентный доход сократился на 12,5%, до 32 млрд руб. Годом ранее банк распустил резервы на сумму более 5,5 млрд руб., тогда как в этом году пришлось увеличить резервы на 8,6 млрд руб.

Это произошло на фоне небольшого роста кредитного портфеля. На 31 марта 2026 года он приблизился к 4,2 трлн руб., тогда как год назад составлял 4 трлн руб. При этом корпоративный портфель за год вырос на 6,6%, до 3,8 трлн руб., тогда как розничный портфель сократился на 13%, до 0,49 трлн руб.

Чистый комиссионный доход банка составил 5,8 млрд руб., сократившись на 16% относительно результатов прошлого года. При этом выросли административные и прочие операционные расходы. По итогам первого квартала 2026 года они достигли 25,7 млрд руб., превысив прошлогодний результат на 23%.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов остались примерно на уровне конца 2025 года и составили 4,42 трлн руб. Средства юрлиц увеличились на 2,6%, превысив 2 трлн руб., тогда как средства физлиц сократились на 1%, до 2,35 трлн руб.

В РСХБ отметили, что результаты соответствуют стратегии банка, а по итогам 2026 года группа ожидает чистую прибыль на уровне итогов 2025 года (на уровне 50 млрд руб.).

