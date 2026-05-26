ИИ-аватар Оззи Осборна появится в Бирмингеме

«Необыкновенно реалистичный» ИИ-аватар Оззи Осборна появится в его родном Бирмингеме, сообщает BBC со ссылкой на вдову и сына фронтмена Black Sabbath.

Фото: Алексей Молчановский Солист британской группы Black Sabbath Оззи Осборн в 2016 году

По словам Шарон Осборн, аватар господина Осборна, умершего в июле этого года, будет «блестящим». «Я видела тестовые варианты, которые они сделали по Оззи. Видно каждую пору на его лице. Проступает борода. Вот насколько все детализировано»,— заметила она в интервью радиостанции BBC Radio WM.

Как сообщает BBC, сразу две компании — Hyperreal и Proto Hologram — объявили, что работают над проектом создания его аватара. По информации компании, аватар сможет выступать, вести разговор с фанатами, двигаясь, говоря и реагируя именно так, как это делал музыкант.

По словам Шарон Осборн, ИИ-версия Оззи Осборна будет представлена уже в конце лета. «Он отправится в кругосветное путешествие. Мы его покажем всему миру. Но сначала он должен появиться в Бирмингеме»,— отметила она.

В свою очередь, сын музыканта, Джек Осборн, отметил, что аватар будет «создан со вкусом». «Я думаю, что чего-то такого папа хотел, потому что он говорил до своего ухода, что хотел бы сделать что-то такое»,— цитирует его BBC.

Николай Зубов