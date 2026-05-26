Запуск платных парковок в Челябинске переносится на осень

В Челябинске систему платных парковок в рабочем режиме планируют запустить в сентябре. Старт перенесли из-за изменений федерального законодательства, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев в эфире профильной пресс-конференции.

На данный момент система работает в Челябинске в тестовом режиме через специальное приложение. Местные власти собирались установить знаки и разметить сами парковки, чтобы полноценно запустить их в июне. Однако в марте изменилось федеральное законодательство о защите информационной среды. Были ужесточены требования к камерам фото- и видеофиксации.

«Наша документация сейчас подлежит небольшой переработке. Я уверен, что до конца июня мы ее доработаем, выйдем на аттестацию системы, и она к сентябрю заработает», — подчеркнул Дмитрий Агеев.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в Челябинске планируется организовать более 1,5 тыс. платных парковочных мест. Они появятся на проспекте Ленина, улицах Васенко, Елькина, Цвиллинга, Воровского, Красной, Пушкина, возле Театральной площади и площади Революции, перед железнодорожным вокзалом, а также в районе перекрестка улиц Елькина и Либкнехта.

С 1 апреля в центре города начали в тестовом режиме работать платные парковки. В большинстве зон стоимость составляет 50 руб. в час. На время эксперимента штрафы не начисляются.

Виталина Ярховска