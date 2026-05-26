Лукашенко призвал Молдавию «не резать пуповину»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном призвал его и народ страны не допустить потери ее суверенитета. По мнению белорусского президента, постсоветские страны на самом деле «никому не нужны».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства,— сказал господин Лукашенко (цитата по "БелТА").— Нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже (не хочу тоже называть страны). Он показал, как с нами обходятся...»

Александр Лукашенко отметил, что «молдавский народ, горемычный народ, который в своей истории много чего натерпелся», нельзя «унижать, принижать, куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну». По его мнению, Молдавии следует сохранить исторические связи с государствами бывшего СССР. «Не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык»,— подчеркнул президент Белоруссии.