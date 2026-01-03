36% опрошенных жителей УрФО планируют купить автомобиль в 2026 году

36% жителей Уральского федерального округа (УрФО) планируют приобрести автомобиль в 2026 году, следует из опроса «Авито Авто». В среднем респонденты готовы потратить на покупку около 1,76 млн руб. 35% рассматривают бюджет от 1 до 2 млн руб., каждый третий респондент ищет машину стоимостью до 1 млн руб., каждый пятый – от 2 до 3 млн руб., а каждый десятый – от 3 до 5 млн руб. При этом приобрести автомобиль стоимостью более 5 млн руб. готовы лишь 3% опрошенных.

11% опрошенных намерены купить новую машину из салона, 16% — с пробегом, а 9% рассматривают оба варианта.

Большинство (37%) предпочитают седаны, за ними следуют кроссоверы (33%) и внедорожники (23%). Хэтчбеки выбрали 21% опрошенных, универсалы или минивэны — 14%, купе — 6%. Бензиновые двигатели остаются наиболее популярными — их выбирают 79% опрошенных, гибридные — 22%, дизельные — 10%, электрические — 8%.

Автоматическую коробку передач предпочитают 57% респондентов, механическую — 46%, вариатор — 10%, роботизированную КПП — 7%. Полный привод выбирают 44% потенциальных покупателей, передний — 33%, задний — 11%.