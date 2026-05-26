Бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску вернули гражданство Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску. Это следует из указа главы государства. Господин Бэсеску получил молдавское гражданство в 2016 году, но год спустя его аннулировал тогдашний президент республики Игорь Додон.

Траян Бэсеску

Траян Бэсеску

«Господин Бэсеску знает, сколько борьбы велось на этой земле за сохранение нашей идентичности, румынского языка и за освобождение от советского прошлого, чтобы двигаться вперед — к европейскому будущему»,— указано в сообщении на сайте президента Молдавии. Решение было принято, чтобы «исправить несправедливость, совершенную по отношению к господину Бэсеску», отметила Майя Санду.

Траян Бэсеску и его жена Мария получили молдавское гражданство в июне 2016 года по решению президента республики Николая Тимофти. Прошение о гражданстве должно рассматриваться год, однако заявление бывшего румынского президента приняли в приоритетном порядке.

После вступления Игоря Додона в должность президента администрация заявила, что гражданство нельзя предоставить тем, кто причастен к «терроризму, подрыву государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения». Марию Бэсеску гражданства не лишили. Траян Бэсеску был президентом Румынии с 2004 по 2014 год.