Между контролем и эффективностью: как наземная логистика ищет баланс в 2026 году

Наземная логистика в России в 2026 году сталкивается с падением импорта (в том числе из Китая), ужесточением регуляторного контроля, ростом операционных затрат и неопределенностью законодательства. Участники трека наземной логистики форума «Логистика 2026. Стратегии развития в эпоху трансформаций», организованного «Коммерсантъ Северо-Запад», разобрали ключевые вызовы отрасли, обсудили, как ужесточение контроля влияет на бизнес и какие технологические решения помогают компаниям оставаться конкурентоспособными в условиях турбулентности.

Спикеры конференции

Бизнес вынужден быстро реагировать и подстраиваться под меняющиеся правила игры — например, под пролонгацию постановления № 353 о параллельном импорте, сроки и условия которого остаются неясными для игроков рынка. В то же время на фоне этих трудностей активно развиваются технологии, способные повысить эффективность отрасли. Крупные логистические операторы внедряют системы автоматизации, сокращая себестоимость перевозок на 20% и более. Искусственный интеллект и электронный документооборот (в том числе обязательные электронные транспортные накладные с 1 сентября 2026 года) открывают новые возможности для прозрачности и скорости процессов.

Андрей Серебряков, заместитель генерального директора по работе с клиентами ООО «Канавара Логистик»

По мнению Андрея Серебрякова, заместителя генерального директора по работе с клиентами ООО «Канавара Логистик», ключевым вопросом отрасли в 2026 году стало сокращение грузовой базы для перевозок. Существенное значение оказало снижение импорта из Китая до двухзначных значений в 2025 году. Товары из Китая составляют треть всего объема импорта в Россию, сокращение торговли с Китаем способствует большому снижению грузовой базы, а это, в свою очередь, негативно сказывается на всех участниках внешнеэкономической деятельности.

Кроме этого, избыточные меры контроля со стороны ФТС, ФНС и других госорганов увеличивают операционные затраты и не способствуют росту эффективности в условиях спада экономики. Экологический сбор, технологический сбор на электронику, СПОТ-система приводят, как выразился Андрей Серебряков, к «развитию мелкой моторики» — росту бюрократии и затрат на оформление документов. Последнее, в частности, провоцирует увеличение спроса на специалистов по сертификации, маркировке при общем снижении прибыли компаний. Андрей Серебряков добавил, что использование искусственного интеллекта возможно и применяется, но требует проверки результатов опытными специалистами.

Подводя итог выступлению, представитель «Канавара Логистик» еще раз подчеркнул, что текущий тренд регуляторики усугубляет ситуацию, хотя практика отрасли показывает, что необходимо сместить акцент с контроля на повышение эффективности логистики.

Мария Канакина, директор Северо-Западного региона DPD в России (в центре)

Директор Северо-Западного региона транспортной компании DPD в России Мария Канакина в своем докладе сделала упор на автоматизацию логистических процессов, которая позволяет сократить потребление ресурсов в несколько раз. Реализованная в компании система работы с затратами позволила снизить себестоимость первой и последней мили на 20% за первый год внедрения. Система Smart Delivery включает в себя маршрутизацию (DPD Planner), диспетчеризацию (DPD Dispatcher), управление автопарком и аналитику. Она дает возможность удаленного управления курьерами в разных городах, предиктивной аналитики и интеграции с учетом затрат.

Затронув тему применения ИИ, Мария Канакина рассказала, что с его помощью компания стремится оптимизировать как рутинные, так и более сложные операции. Так, робот Юля Романова в контакт-центре компании изменяет дату доставки по запросу клиента, вносит изменения в систему и оповещает транспортный отдел и так далее без участия оператора.

На своем опыте в DPD убеждаются, что автоматизация и ИИ повышают эффективность, сокращают затраты и ускоряют принятие решений. Компания планирует масштабировать систему на складские операции и развивать электронный документооборот (около 90% межтерминальных перевозок оператора уже на ЭДО).

Яна Денисенко, начальник отдела продвижения центра страхования транспортных рисков СК «Капитал-полис»

Яна Денисенко, начальник отдела продвижения Центра страхования транспортных рисков ООО «СК «Капитал-полис», рассказала об увеличивающихся рисках для логистических компаний в непростой геополитической и экономической обстановке в стране и мире. В этой ситуации немаловажно обратить внимание на процессы, которые существуют вне зависимости от происходящего в мире.

Четкий алгоритм действий по устранению последствий понятных рисков помогает повысить устойчивость и адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации, а значение правильно оформленных документов приобретает сегодня особую ценность, которую можно измерить в миллионах рублей.

Выделяя три основные группы рисков для логистических компаний, представитель ООО «СК «Капитал-полис» отнесла к первому типу разного вида хищения (третьими лицами или мошенничество с участием водителя). В данном случае, по словам Яны Денисенко, важно быстро сообщить о происшествии полиции и страховой компании, зафиксировать обстоятельства.

Ко второй группе рисков относится повреждение груза из-за нарушения упаковки или крепления — ответственность грузоотправителя и перевозчика. К третьей — ДТП и скрытые дефекты транспортного средства. В последнем случае важны документы о ТО и готовность водителя действовать по определенному алгоритму (вызов МЧС/ГИБДД, фиксация, уведомление страховщика).

Яна Денисенко предупредила участников рынка, что соблюдение перечисленных процедур критично для возмещения убытков. Число возмещений в компании за год выросло на 15–20%, а количество отказов составило всего четыре. Причинами отказов стали нарушения в документации или выход за покрытие. В разных компаниях условия страхования могут отличаться, поэтому необходимо внимательно изучать документы до подписания. «Риски на отдельных маршрутах (Сирия) и военные риски (например, атака дронов) требуют в нашей компании индивидуального согласования»,— обратила внимание начальник отдела продвижения Центра страхования транспортных рисков ООО «СК "Капитал-полис"».

Алёна Куделя, старший специалист по работе с ключевыми клиентами логистической платформы ATI.SU

В совместном докладе старший специалист по работе с ключевыми клиентами логистической платформы ATI.SU Алена Куделя и руководитель транспортно-экспедиторской группы отдела отгрузки готовой продукции АО «Силовые машины» Светлана Парфенова уделили внимание нюансам введения электронной транспортной накладной (ЭТрН), которая станет обязательной с 1 сентября 2026 года. Механизм призван повысить прозрачность и скорость перевозок.

Светлана Парфенова, руководитель транспортно-экспедиторской группы отдела отгрузки готовой продукции АО «Силовые машины»

Светлана Парфенова напомнила, что АО «Силовые машины» является глобальной машиностроительной компанией, занимающей четвертое место в мире по распределению энергомашиностроительного оборудования и присутствующей в 57 странах. Представитель компании поделилась опытом заблаговременного перехода предприятия на электронную транспортную накладную. Главным требованием «Силовых машин» в этом процессе была бесшовная интеграция закупок с документооборотом. Внимание уделялось также дополнительному функционалу и сервисам выбираемой платформы: возможности вести документооборот в одной системе, интуитивно понятному интерфейсу, оперативной качественной поддержке и персональному подходу. По совокупности всех этих критериев АО «Силовые машины» выбрало логистическую платформу ATI.SU.

Данная платформа обслуживает сегодня 350 тыс. грузов, 100 тыс. машин, полмиллиона пользователей. Для электронного документооборота ATI.SU предлагает сервис «АТИ-Доки», интегрированный с платформой. Через приложение «АТИ Водитель» перевозчик и водитель подписывают ЭТрН. Для грузополучателей предусмотрены роуминг и возможность работы в системе 1С без регистрации на ATI.SU. Разработчик также предоставляет шаблоны документов, интерактивное обучение и сопровождение.

Таким образом, заблаговременная подготовка (интеграция с ГИС ЭПД, обучение персонала, тестовые подписи) и выбор платформы с поддержкой ЭТрН помогут избежать проблем к 1 сентября, убедились участники форума.

Александра Тен