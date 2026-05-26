Маркетплейс ММК представил новые функции и сервисы для партнеров

Корпоративный маркетплейс Группы ММК, единая платформа для реализации товаров и услуг компании, включает в себя набор актуальных сервисов, разработанных с учетом потребностей сторонних поставщиков. Об этом рассказал заместитель директора Торгового дома ММК Дмитрий Гампер в ходе 5-й Общероссийской конференции «Электронная коммерция на рынке металлов» в Москве.

Маркетплейс ММК как дополнительный цифровой канал продаж начал работу в 2021 году. За пять лет объем реализации металлопродукции превысил 500 тыс. т (только в 2025 году продажи составили свыше 240 тыс. т). Торговую площадку используют более 8 тыс. клиентов. Ежемесячно сайт посещают 20 тыс. человек, а количество скачиваний мобильного приложения достигло 3 тыс.

Как отметил Дмитрий Гампер, маркетплейс ММК открывает широкие возможности для сторонних поставщиков, для которых в каталоге создан отдельный раздел «Продукция партнеров». Создан удобный и функциональный личный кабинет кооператора, создающий единое рабочее пространство. Благодаря реализации этого проекта Торговый дом ММК стал победителем конкурса «Проект года — 2025», организованного ИТ-сообществом Global CIO.

На площадке удобная регистрация. Подключение к площадке в качестве продавца дает партнерам возможность определять свою ценовую политику и правила продаж, а также самостоятельно настраивать каталог поставщика, отслеживать остатки на складах и управлять заказами покупателя. Организовано сопровождение поставщика и покупателя через контакт-центр, имеется чат службы поддержки. Карточка поставщика содержит контакты и всю необходимую информацию для покупателя.

Дмитрий Гампер подробно рассказал о функционале для партнеров, реализованном на электронной торговой площадке ММК. В их числе выгрузка товаров и услуг, формирование разделов каталога, заполнение описания товаров с фотографиями, определение номенклатуры и складов для самовывоза, установка цен и остатков по позициям на складах и так далее.

Удобству работы способствуют опция «купить в 1 клик», возможность анализа отзывов покупателей и получения статистики, наличие модуля «Аукционы», а также мобильного приложения MMK-MARKET.

В рамках развития маркетплейса ММК в 2025 году проведена SEO-оптимизация сайта. Результатом стали рост видимости онлайн-ресурса по целевым запросам, увеличение органического трафика, повышение доли коммерческого трафика и снижение затрат на платную рекламу. В планах на 2026 год — расширение списка ключевых запросов и переработка контента под нужды клиентов.

