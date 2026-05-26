Временные помощники оскандалили парижские школы

Во Франции бушует скандал из-за обвинений помощников воспитателей из десятков парижских школ и детских садов в жестоком обращении с детьми и сексуализированном насилии в их отношении. Родители возмущены тем, что их жалобы долгие годы игнорировали. Теперь в Париже начинается несколько судебных процессов по делам такого рода. Критики говорят, что системная проблема связана с тем, что на такую работу набирают временных сотрудников с низкой оплатой и без образования.

26 мая в Париже начался судебный процесс против Давида Г., 36-летнего помощника воспитателя детского сада. Его обвиняют в сексуализированном насилии в отношении пяти детей. Об этом сообщили французские СМИ, включая Le Figaro. Процесс — часть масштабного расследования, охватывающего около 110 яслей, детских садов и начальных школ в Париже.

Первый суд по подобному делу прошел ранее в этом месяце, приговор пока не вынесен. Еще несколько процессов должно начаться летом.

В общей сложности полиция рассматривает более 100 заявлений.

В середине мая полиция арестовала 16 человек, трем из них предъявлены обвинения в недопустимом сексуализированном поведении в отношении детей. Многие родители также жаловались на жестокое обращение с детьми, физические наказания, издевательства над ними, лишение еды, поощрение драк.

Большинство обвиняемых — так называемые ассистенты, привлекаемые детскими садами и начальными школами для присмотра за детьми после занятий, во время обеда и т. д. Как отмечают эксперты, этот скандал в числе прочего поднял вопрос о привлечении к работе в учреждениях для детей людей без специального образования, которые не являются сотрудниками этих организаций, а распределяются туда городскими властями. SOS-Periscolaire — одна из организаций, занимающихся проблемами подобного насилия,— отмечает, что эта работа низко оплачивается, для выполнения ее нужен лишь сертификат краткосрочной программы по работе с детьми, да и его не всегда требуют из-за нехватки кадров.

Большинство таких сотрудников работает по краткосрочным контрактам, а оплата у них почасовая.

Некоторые родители обвиняют мэрию Парижа, официального нанимателя ассистентов, в том, что она долгое время игнорировала их жалобы и мало делала для контроля за работой таких сотрудников. За последние годы родители создали несколько организаций для борьбы с этим явлением, в том числе #MeTooEcoles и SOS-Periscolaire. Они требуют, в частности, ужесточения контроля над помощниками воспитателей и информирования родителей о том, кто именно работает с их детьми.

Новый мэр Парижа Эмманюэль Грегуар, занявший этот пост в марте, уже пообещал реформировать систему найма и работы такого персонала. Мэрия выделила на это €20 млн. Кроме того, он заявил, что ассистентов воспитателей будут автоматически отстранять от работы после первой же жалобы. По его словам, с начала года было отстранено около 80 человек.

Сами ассистенты в последнее время неоднократно заявляли, что теперь стали жертвами всеобщей подозрительности и дискриминации.

На прошлой неделе они устроили забастовку, требуя повышения оплаты труда и признания важности своей работы. «Можно сказать, что родители захватили власть над школами и начали сообщать о разных вещах. Однако не все, о чем они сообщают, соответствует действительности»,— цитирует BBC Карлe Бонне из профсоюза госслужащих.

Яна Рождественская