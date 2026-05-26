Средневековую рукопись о короле Артуре выставили на аукцион за 2 млн фунтов

Средневековая рукопись о короле Артуре, остававшаяся в частных руках в течение 700 лет, может быть продана на аукционе Christie’s за 2 млн фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

Манускрипт, датируемый примерно 1290–1310 годами,— один из самых ранних, повествующих о короле Артуре и поисках Святого Грааля. В томе есть 126 миниатюрных иллюстраций с использованием золота, включая редкое изображение волшебника Мерлина в виде оленя.

«Известно, что в частных коллекциях хранится всего три подобных рукописи,— отметил Эудженио Донадони, старший специалист аукционного дома Christie’s по рукописям Средневековья и Возрождения.— Наша — самая ранняя из трех и наиболее богато иллюстрированная. Ее текст уникален».

Книга, известная как «рукопись Лебоди» по имени французского промышленника Жана Лебоди, добавившего ее в свою коллекцию в XX веке, никогда ранее не выставлялась на всеобщее обозрение.

Занимающиеся Средневековьем ученые считают, что для всестороннего изучения рукописи ее приобретут государственные организации. «Проблема только в том, что в наши дни у библиотек и учреждений, занимающихся сохранением культурного наследия, не так много денег»,— отметила доктор Ирен Фабри-Техранчи, специалист по французским текстам из библиотеки Кембриджского университета.

