Производитель бытовой электроники Dreame объявил своим глобальным амбассадором Криштиану Роналду. Футболист стал лицом всего продуктового портфеля бренда — от роботов-уборщиков до устройств персонального ухода. Напомню, что, кроме блестящей спортивной карьеры, Роналду — первый и пока единственный человек, который преодолел отметку в 1 млрд подписчиков во всех соцсетях суммарно. А это, например, больше, чем население Европы и США вместе взятых.

За этим ходом Dreame стоит понятная логика. У китайских брендов на западных рынках нет проблем с качеством продукта, есть проблема с доверием. И решение в лице звезды мирового спорта давно успешно опробовано.

Huawei, например, в 2016 году договорился с Месси и активно расширял европейское присутствие. Два года назад AliExpress то же самое сделал с Дэвидом Бекхэмом. И тогда же китайская платформа Xiaohongshu (соцсеть со встроенным магазином) привлекла к сотрудничеству Килиана Мбаппе. Возможно, вы помните вирусный ролик, где он пытается произнести название компании на китайском языке.

И ставка конкретно на футбольных суперзвезд работает. В 2025 году амбассадором Dreame на немецком рынке был Бастиан Швайнштайгер. В рамках этого сотрудничества спортсмен, в том числе лично, проводил экскурсию по стенду китайского вендора на крупнейшей выставке бытовой электроники IFA в Берлине.

Сотрудничество с легендой «Баварии» принесло свои плоды. Только за первые шесть месяцев 2025 года рост выручки Dreame в Европе составил 139%. К концу года бренд стал №1 на европейском рынке роботов-пылесосов по отгрузкам. Теперь компания, которая реализует свою технику в 120 странах, именно ради глобального масштаба делает ставку на Роналду.

Кажется, что для российских футболистов сейчас лучший вариант амбассадорства — это производители стекольной продукции.

Александр Леви