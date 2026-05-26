Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ginori Фото: Ginori

В середине мая Ginori 1735 и Ritz-Carlton Yacht Collection объявили о своем сотрудничестве. На яхте Evrima открылась первая морская терраса Ginori. Пространство оформлено текстилем, фарфором и декоративными объектами бренда и продолжает ту самую средиземноморскую эстетику, которую компания в последние годы активно развивает в отельном направлении.

До этого у марки уже было сотрудничество с сетью St. Regis Hotels & Resorts. Террасы появились в St. Regis Venice и St. Regis Downtown Dubai. И речь шла не просто о посуде для ресторанов, а о попытке создать пространство полностью в духе бренда с фирменным текстилем, сервировкой, объектами и эстетикой дольче вита.

В целом для исторических фарфоровых и хрустальных домов такой подход становится все более заметным трендом. Среди первопроходцев здесь Baccarat. У бренда давно существует Baccarat Hotel New York, Maison Baccarat в Париже, а также ресторан Baccarat в Москве. Бренд одним из первых начал превращать хрусталь не просто в объект премиального интерьера, а в основу полноценного опыта.

А один из самых оригинальных примеров такого подхода — у Lalique. В 2015 году генеральный директор компании Сильвио Денц восстановил историческую виллу Rene Lalique и фактически превратил ее в пространство полного погружения в эстетику бренда. Предметы органично интегрированы в ресторан с двумя звездами Мишлен, номера отеля и общественные зоны виллы.

Анна Минакова