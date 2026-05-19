В Белгороде единственного участника не допустили до торгов на ремонт драмтеатра

Четвертые торги на капитальный ремонт Белгородского академического драматического театра имени Щепкина в облцентре не состоялись. В отличие от предыдущих аукционов на него поступила одна заявка, но она оказалась не соответствующей требованиям и была отклонена. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Новые торги пока не объявлены.

Фото: https: / vk.com / bgadt

Уточняется, что отклоненная заявка была подана с ценовым предложением, равным начальной цене контракта, а именно 646,6 млн руб.

Согласно техническому заданию, работы требовалось выполнить в три этапа до 10 декабря 2028 года. На первом этапе подрядчику предстояло выполнить инженерные изыскания и корректировку проектной и рабочей документации с прохождением повторной государственной экспертизы. Далее нужно было провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы, включая обновление инженерных сетей, а также поставить оборудование, необходимое для эксплуатации здания театра.

В начале мая «Ъ-Черноземье» сообщал о провале третьего аукциона по капремонту театра имени Щепкина. Начальная цена контракта на нем составляла 646,5 млн руб.

Алина Морозова