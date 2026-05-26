Якорный резидент тамбовской ОЭЗ сократил вложения в свой проект

Объем инвестиций в строительство сталелитейного завода ООО «Металл сервис» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тамбов» снижен с 10 до 6,46 млрд руб. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в министерстве экономической и инвестиционной политики Тамбовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскурсия по производству «Металл сервис»

Фото: соцсеть «Вконтакте» группы «Металл Сервис» Экскурсия по производству «Металл сервис»

Фото: соцсеть «Вконтакте» группы «Металл Сервис»

«Проект направлен, в первую очередь, на глубокую вертикальную интеграцию действующего трубного производства (трубоэлектросварочные агрегаты и агрегаты продольной резки) и обеспечение его собственной заготовкой — горячекатаным рулоном, включенным в перечень приоритетной продукции»,— пояснили в ведомстве.

Компания является ключевым инвестором, на которого во многом опирается заявка на создание ОЭЗ. Завод даст 1 тыс. новых рабочих мест.

ООО «Металл сервис» — один из крупнейших металлургических игроков Тамбовской области. По данным самой компании, в 2022 году предприятие ввело в эксплуатацию терминал для хранения рулонной стали объемом до 40 тыс. т. В 2024 году компания также запустила завод по производству круглых и профильных труб большого сечения. Объем инвестиций в этот проект составил 2,5 млрд руб., что оказалось выше первоначально заявленных 1,8 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в Тамбовской области ООО «Металл сервис» специализируется на производстве стальных труб, полых профилей и фитингов. Компания учреждена в сентябре 2004 года с уставным капиталом 100 тыс. руб. Бенефициаром и гендиректором является Константин Жуков. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 84 млн руб. Более свежие финансовые показатели не раскрывались. По собственным данным компании, в ее структуру входят 23 подразделения с общей численностью персонала более 1,5 тыс. человек. Основные производственные мощности расположены в Тамбовской области, торговые представительства — в Москве, Тамбове и Пензе.

В региональном министерстве подтвердили, что подготовка заявки на создание ОЭЗ находится на завершающем этапе. Затем ожидается ее согласование с федеральными властями: после этого они смогут раскрыть детальную информацию о резидентах. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», под новую преференциальную зону отвели 13 земельных участков общей площадью 448,5 га. На них уже ведутся инженерные изыскания и разработка проектной документации.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Вход в зону комфорта».

Анна Швечикова