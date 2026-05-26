Челябинский «Конар» выиграл суд у итальянской компании о взыскании 839 тыс. евро

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования АО «Конар» к Termomeccanica Pompe S.p.A. (Италия). С компании взыскали 839,3 тыс. евро, сообщает пресс-служба суда.

Челябинское предприятие подало иск к итальянской организации в апреле 2025 года. «Конар» требовал с иностранной компании неосновательное обогащение в размере 839,3 тыс. евро. Суд решил удовлетворить заявление. По курсу Центробанка на данный момент предприятию должны 71,7 млн руб. Кроме того, с ответчика взыскали расходы по уплате госпошлины в размере 859,5 тыс. руб.

Компания «Конар» основана в Челябинске в 1991 году и зарегистрирована в качестве акционерного общества в 1993-м. В ее состав входят предприятия литейно-кузнечного (сталелитейный завод «БВК», ООО «Современные кузнечные технологии») и механического (ООО «Корнет», совместные с итальянскими компаниями Breda Energia S.p.A. и Termomeccanica Pompe S.p.A. предприятия «Конар Бреда» и «Термомекканика Рус» соответственно) дивизионов.

Виталина Ярховска