Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Доходы бюджета Челябинска на 2026 год увеличили на 219 млн рублей

Депутаты Челябинской городской думы внесли поправки в закон о бюджете муниципалитета на 2026 год. Его доходы увеличили на 219,4 млн руб., сообщает пресс-служба гордумы.

Доходы выросли за счет дотаций и иных безвозмездных поступлений. Большая часть средств будет направлена на капитальное строительство. Около 22 млн руб. планируется направить на снос жилищного и нежилого фонда, еще 12,7 млн руб. — на развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Новости компаний Все