Экс-вице-губернатора Вологодской области Иноземцева задержали по «похоронному» делу

Бывший вице-губернатор Вологодской области Иван Иноземцев задержан в рамках расследования, связанного с похоронным бизнесом в регионе. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Задержан бывший вологодский вице-губернатор, известный из-за драки в Петербурге

Фото: Администрация Вологодской области Задержан бывший вологодский вице-губернатор, известный из-за драки в Петербурге

«По моей информации, задержан и допрошен Иван Иноземцев, которого ранее мы уволили из областного правительства. Ожидаемо»,— написал глава региона.

По словам господина Филимонова, следственные действия проходят в рамках так называемого «похоронного» дела, связанного с крупным бизнесом в этой сфере на территории области. Губернатор также отметил, что Иван Иноземцев проработал в правительстве региона около полугода и был отправлен в отставку в конце ноября прошлого года.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что бывший замгубернатора Иван Иноземцев незадолго до увольнения участвовал в конфликте в отеле в Санкт-Петербурге. После возникшей в ресторане гостиницы драки он сначала попал в полицию, а потом в больницу.

Матвей Николаев