В Чебаркуле арестовали местного жителя после аварии, в которой погиб мальчик

Суд в Чебаркуле избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 36-летнему ранее судимому местному жителю на два месяца. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трехлетнего мальчика (п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, поздним вечером 24 мая пьяный водитель Peugeot 206 двигался по селу Филимоново. Возле дома №2 на улице 9 Мая он сбил мальчика, который ехал по краю проезжей части на беговеле. Спустя несколько часов ребенок скончался в медицинском учреждении. Установлено, что у местного жителя никогда не было прав. Его уже несколько раз привлекали за вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования. Кроме того, житель Чебаркуля имеет неснятую и непогашенную судимость.

Виталина Ярховска