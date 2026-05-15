Более 87 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими от вторжения ВСУ

Следователи завершили расследование более 300 уголовных дел, возбужденных после вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году. Потерпевшими по ним признаны более 87 тыс. жителей региона. Об этом сообщил ТАСС руководитель Главного военного следственного управления СКР Константин Корпусов.

Господин Корпусов отметил, что с начала СВО в России обвинительные приговоры получили порядка 700 украинских военнослужащих. 24 из них назначили пожизненные сроки, остальным — от 16 до 25 лет.

Вторжение ВСУ в Курскую область произошло в августе 2024 года. Глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов объявил о полном освобождении региона в апреле 2025 года. В начале 2026 года бывший российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что в Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ.

В освобождении региона принимали участие военнослужащие КНДР. В память о погибших бойцах в Пхеньяне открыли музей и мемориал.

Алина Морозова