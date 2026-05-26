Президент WBA Хильберто Мендоса прилетит на бой Бивола с Айфертом в Екатеринбург
Глава Всемирной боксерской ассоциации (WBA), венесуэлец Хильберто Мендоса прилетит в Екатеринбург, чтобы присутствовать на чемпионском поединке в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом (Россия) и Михаэлем Айфертом (Германия), который пройдет 30 мая на УГМК-Арене. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор боксерского промоушена RCC Герман Титов.
Генеральный директор боксерского промоушена RCC Герман Титов
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Президент WBA Хильберто Мендоса уже на днях будет здесь. Это говорит о масштабе турнира. Его приезд показывает, что Россия безопасная, что сюда можно ехать. Я думаю, что это большой шаг»,— заявил Герман Титов.
Бой Дмитрия Бивола с Михаилом Айфертом станет главным событием турнира RCC Boxing. На кону предстоящего поединка будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF.