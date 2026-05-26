Задержан начальник чесменской полиции по подозрению в превышении полномочий

Сотрудники УФСБ и СУ СКР по Челябинской области задержали исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Чесменскому району Булата Нурписова. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в декабре 2025 года Булат Нурписов, являясь заместителем начальника отдела, помог бывшему начальнику ОМВД России по району Дмитрию Звездину избежать уголовной ответственности за незаконную охоту. Для этого он отдал своим подчиненным незаконные распоряжения.

По местам службы и жительства фигуранта проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска