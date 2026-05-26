ЗАО «Инфаприм»

Специализируется на производстве сухих молочных смесей, лечебного и диетического питания. Занимает первое место среди российских компаний по производству заменителей грудного молока полного цикла. В портфель входит шесть брендов: Nutrilak, Nutrien, Nutrima, «Нутриген», «Винни» и «Афенилак». Мощность предприятия — около 15 тыс. тонн сухих смесей в год.

Производственная площадка находится в Истре (Московская область). Завод введен в эксплуатацию в 2012 году в рамках президентской программы «Дети России» и стал первым подобным предприятием в стране. В 2015 году его выкупил инвестиционный холдинг Zamwell Capital Зафара Азимова. В 2023 году завершилась реконструкция завода стоимостью 4,2 млрд руб.

Компания включена правительством в перечень системообразующих предприятий. Выручка растет с каждым годом. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году она составляла 3,3 млрд руб., в 2025-м — 9,1 млрд руб. Чистая прибыль на 2025 год — 1,1 млрд руб.

Компания владеет двумя патентами на разработку специализированных продуктов и способы их получения. В 2026 году доля поставляемой на российский рынок продукции достигла порядка 16%. Продукция компании также поставляется в 12 стран мира, до 40% изделий направляется на рынки стран СНГ. Офисы компании есть в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.