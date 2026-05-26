В Ижевске установили памятник императору Николаю II

Памятник последнему императору Российской империи Николаю II установили в Ижевске у храма Святых царственных страстотерпцев на территории Северного кладбища. Как сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии, мемориальный объект открыли 24 мая.

«Царь Николай II был Главнокомандующим нашей армией. При нем выплавка стали в стране выросла в 1,8 тыс. раз, а машиностроение — в 44 раза. Он создал святую страну, построив 7,5 тыс. храмов»,— обосновывает открытие памятника один из инициаторов проекта, гендиректор телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Он отметил особое покровительство Николая II над Ижевском как «оборонным и промышленным сердцем России».

На постаменте среди прочего написано: «Всегда иметь единой целью мирное преуспевание, могущество и славу дорогой России» (1894 год) и «Защищайте нашу Великую Россию изо всех сил» (из последнего обращения к войскам в марте 1917 года).

Напомним, в Ижевске 24 мая также установили бюст святителю Луке Крымскому рядом с теоретическим корпусом ИжГМУ.