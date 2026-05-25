В Ижевске установили памятник святителю Луке возле медицинского университета

Памятник святителю Луке установили в Ижевске рядом с теоретическим корпусом ИжГМУ. Торжественное открытие на территории медицинского университета прошло 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Бобров Фото: Игорь Бобров

Святитель Лука Крымский (в миру Валентин ВойноЯсенецкий) работал врачом-хирургом, был доктором медицинских наук и богословия. В 1946 году удостоен Сталинской премии первой степени за монографию «Очерки гнойной хирургии».

Луку Крымского арестовывали и ссылали за открытое исповедание веры и противостояние антирелигиозной политике советской власти. Он провел в заключении около 11 лет, но до конца своих дней служил в церкви и продолжал оперировать. В 2000 году его причислили к лику святых как новомученика и исповедника Российского.

Бюст Луки Крымского открыли в рамках VII Литературного фестиваля «На родине П. И. Чайковского» (0+).

Памятники Луке Крымскому были установлены в 2026 году как минимум в Симферополе, Тамбове, Кемерово, Ярославле, Санкт-Петербурге, Белой Калитве и Новочеркасске. Мемориальные объекты устанавливаются в городах, связанных с жизнью хирурга.