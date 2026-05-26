В Тольятти владельцев объектов бывшего ОАО «Фосфор» обязали обеспечить безопасность
Администрация Тольятти смогла добиться в суде первых решений, которые обязывают владельцев объектов капитального строительства на территории бывшего ОАО «Фосфор» принять меры для безопасного хранения опасных веществ. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как уточняют в ведомстве, решения в пользу администрации вынесены по четырем делам. По двум из них решения уже вступили в законную силу. С собственников требуют «обеспечить безопасные условия хранения опасных веществ, остающихся в технологическом оборудовании и на территории объектов».
Ранее на площадке бывшего химического предприятия выявили 11 очагов загрязнения. После анализа материалов Минприроды России включило в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) 2 из них. Остальные 9 очагов не соответствуют федеральным критериям, так как расположены на участках с частными объектами капитального строительства.
Правительство Самарской области создало специальную рабочую группу для решения вопроса по оставшимся объектам. Один из шагов — применение правового механизма. Собственник имущества «не только получает выгоду от его использования, но и несет бремя его содержания в силу закона». Параллельно регион готовится к ликвидации двух очагов, которые включены в ГРОНВОС.
В октябре 2025 года минприроды Самарской области заключило контракт на проектно-изыскательские работы. Подготовка проекта продлится до декабря 2026 года. После этого заявку направят в Минприроды России для участия в федеральном проекте «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие».
ОАО «Фосфор» (ранее — «Куйбышевфосфор») был крупнейшим предприятием химического комплекса СССР и России в Тольятти. Завод работал с 1963 по 2003 год, затем обанкротился и прекратил производство. Территория ОАО «Фосфор» заброшена более 20 лет, на ней сохранились залежи опасных отходов, которые периодически самовозгораются. Ранее сообщалось, что чиновники продолжают судиться с собственниками участков территории, чтобы обязать их очистить загрязненные земли.