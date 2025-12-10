В Тольятти объекты бывшего завода «Фосфор» готовят к ликвидации

В Тольятти началась подготовка к ликвидации двух объектов, ранее входивших в состав завода «Фосфор». Работы проводятся по заказу министерства природных ресурсов Самарской области.

Фото: astrobl.ru

В настоящее время выполняются геодезические изыскания и отбор проб грунта для проведения геологических и экологических исследований. Это нужно для оценки состояния окружающей среды и выбора оптимальной технологии обезвреживания фосфорсодержащих отходов на территории бывшего предприятия.

После завершения исследований будет разработан проект ликвидации объектов, который пройдет государственную экологическую экспертизу. Администрация Тольятти планирует подать заявку на участие в федеральном проекте «Генеральная уборка» по нацпроекту «Экологическое благополучие».

Параллельно городские власти продолжают судебные разбирательства с собственниками других участков территории бывшего завода «Фосфор», чтобы обязать их очистить загрязненные земли.

«Куйбышевфосфор» (позже — ОАО «Фосфор») был крупнейшим предприятием химического комплекса СССР и России в Тольятти. Завод работал с 1963 по 2003 год, потом обанкротился и прекратил производство.

Территория предприятие остается заброшенной более 20 лет. На ней сохранились залежи опасных отходов, которые периодически самовозгораются.

Георгий Портнов