«Роза Хутор» принял 41-й ежегодный городской конкурс юных экологов

Горный курорт второй год подряд становится площадкой проведения школьного слёта-конкурса юных экологов. Участники представляют исследовательские работы, посвящённые изучению горной природы, углубляют знания о регионе и получают возможность определиться с выбором будущей профессии.

Фото: Владимир Клюшкин

Городской конкурс-слёт юных экологов проводится в Сочи ежегодно уже более 40 лет. Его организаторами при поддержке «Роза Хутор» выступают Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова, Управление по образованию и науке администрации Сочи и Сочинский национальный парк. Участниками слета в этот раз стали 46 учеников из 21 образовательного учреждения Сочи. На горном курорте юные экологи выполняли исследовательские работы по направлениям: флора и фауна, гидрология, изучение почв. Особое внимание уделялось оценке знаний по теме особо охраняемых природных территорий.

«Нам предстояло сделать ряд наблюдений и зафиксировать обнаруженные природные объекты. Настоящим открытием для меня стали насекомые. Например, нам встретилась фиолетовая майка — крупный жук длиной более двух сантиметров, который считается редким». — поделилась ученица 10-го класса средней школы №18 Полина Сополнова. — «Помимо выполнения конкурсных заданий мы прокатились на подъемниках, поднялись на вершину Роза Пик, где до сих пор лежит снег. Главное в слёте — возможность лучше узнать природу места, в котором живёшь».

Полина увлекается биологией, планирует связать с этим направлением свою жизнь. В городском слёте юных экологов участвует во второй раз. Вместе с одноклассницей Элоной Гапоян ученица школы №18 вошла в число победителей. Также среди лидеров — ученики средней школы №24 и гимназии №44.

«Слёт юных экологов даёт возможность лучше познакомиться с природой. Для современных школьников такая практика во многом утрачена. Следующая важная задача — поиск и выявление детей, которым интересно связать жизнь с экологическим направлением. Уже второй год слёт проходит на «Роза Хутор», в границах Сочинского национального парка. Здесь подростки могут понять, как развивать туризм с заботой о природе, познакомиться с такой специальностью, как экологический менеджмент для туристской индустрии», — отметила руководитель Эколого-биологического центра Сочи Елена Мальц.

В ходе слёта юные экологи познакомились с особенностями работы горного курорта. Сотрудники «Роза Хутор» рассказали им о редких профессиях, характерных исключительно для горнолыжной отрасли. Например, школьники узнали о работе водителей ратраков —снегоуплотнительных машин, которые используются для формирования трасс.

«„Роза Хутор“ последовательно реализует стратегию устойчивого развития, которая одновременно предусматривает и заботу об окружающей среде и поддержку подрастающего поколения. Мы рады поддерживать инициативы Эколого-биологического центра Сочи и Управления по образованию и науке городской администрации в сфере профориентации школьников. Команда „Роза Хутор“ открывает молодым людям возможность новыми глазами взглянуть на Горное Причерноморье. Вне зависимости от того, как сложатся их жизни, день в горах, который мы с партнерами организовали для них в этот раз, навсегда оставит в их сердцах любовь к природе — и это, безусловно, стоит наших усилий. Мы планируем продолжать эту работу». — прокомментировал директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Помимо ежегодного слёта юных экологов, «Роза Хутор» поддерживает конкурс «Зелёный туризм в городе-курорте Сочи». Школьники предлагают проекты, направленные на практическое решение экологических проблем в сфере туристской индустрии города, и получают гранты от курорта на их реализацию. С 2022 года «Роза Хутор» совместно со специалистами Эколого-биологического центра имени С.Ю. Соколова и Сочинского национального парка проводит образовательную программу «Сочи — территория природного туризма». Она знакомит старшеклассников с основами экологического менеджмента. Участниками профориентационных занятий стали уже более 150 старшеклассников.

