Путин призвал страны ОДКБ сохранять тесную координацию

Члены Организации Договора о коллективной безопасности должны сохранять тесную координацию и единство. К этому призвал президент России Владимир Путин в своем заявлении. Его обращение на международной конференции по безопасности зачитал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Современная геополитическая ситуация остается нестабильной. В этой связи важно сохранять единство подходов и тесно координировать наши шаги по решению стоящих перед ОДКБ стратегических задач, расширять ее аналитический потенциал для тщательного и всестороннего анализа обстановки»,— зачитал слова президента господин Шойгу.

Кроме того, Владимир Путин призвал своевременно корректировать решения Совбеза ОДКБ и других ее органов в военной, информационной областях, в вопросах биологической безопасности, антитеррора, незаконного оборота наркотиков, нелегальной миграции и противодействия экстремизму. Президент заявил о необходимости укреплять промышленное и техническое сотрудничество.

ОДКБ была создана в 1992 году. С 2012 года в организацию входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения.