Процесс о хищении 75 млн руб. на гособоронзаказах на Урале закрыли от прессы

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство военного прокурора и закрыл от СМИ рассмотрение по существу уголовного дела о хищении более 75 млн руб. на гособоронзаказах в Свердловской области и Пермском крае.

Фигурантами уголовного дела стали экс-начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании (ВСК) Сергей Сухов и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Свою вину они признали в ходе предварительного следствия.

Военные следственные органы СКР выяснили, что в 2021-2022 годах между Минобороны России, ППК «ВСК» и ООО «Специальные технологии строительства» были заключены многомиллионные госконтракты по капитальному ремонту объектов в Свердловской области и Пермском крае. Часть средств была похищена.

Основным эпизодом в деле стала кража средств, выделенных на капремонт пермского гарнизонного военного госпиталя. Госконтракт на 190 млн руб. был заключен в 2022 году между Минобороны и ВСК. Объект находится в историческом здании постройки конца ХVIII века, которое является памятником культуры регионального значения «Дом воинского присутствия».

По версии следствия, исполнитель через субподрядчиков выводил деньги — с ними оформлялись договоры на производство строительных работ и поставку материалов. Свои обязательства компании не выполнили, но на их счета были перечислены деньги. Как считают следователи, исполнитель на основе подложных актов выполненных работ выводил и обналичивал деньги. Так фигуранты похитили 35 млн руб.

По аналогичной схеме похищались средства, которые выделялись на капитальный ремонт казарм в Свердловской области. Всего, по данным военных следователей, обвиняемые похитили более 75 млн руб.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военными следователями на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 17 млн руб.»,— сообщили в СКР.

Обвинения Сергею Сухову и Павлу Кравченко были предъявлены в 2024 году. В деле фигурирует и третий человек — Дмитрий Сегель, заместитель Сергея Сухова. Он арестован заочно и находится в розыске.

Ранее было сообщено, что Сергея Сухова арестовывали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. О мере пресечения в отношении Павла Кравченко — неизвестно. Вероятно, он активно сотрудничает со следствием.

Артем Путилов