«Озон Фармацевтика» выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Озон Фармацевтика» одобрили выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 0,27 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели компания направит 315,3 млн руб.

Список тех, кто сможет претендовать на дивиденды, определят до 3 июня. С учетом финальных дивидендов за 2025 год общий объем выплат составит 1,2 млрд руб., или 1,06 руб. на акцию.

«Озон Фармацевтика» — один из лидеров по производству лекарств в России. Специализируется на традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарств в области биотехнологий. Компания распоряжается 69 тыс. кв. м производственных и складских площадей, на которых задействованы более 2,5 тыс. специалистов.