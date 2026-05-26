Отель-хоппинг назвали трендом этого летнего сезона. Одного отеля туристам уже недостаточно. Хотя бронирование нескольких мест размещения в рамках одной поездки — это круглогодичный тренд в путешествиях, спрос на «перемещение между отелями» возрастает, говорится в масштабном исследовании Expedia, Hotels.com и Vrbo. При подготовке эксперты опросили 24 тыс. человек из 18 стран.

Один из главных выводов — туристы все чаще строят поездки вокруг конкретных увлечений и событий, а сами услуги становятся все более персонализированными. Отель-хоппинг — часть большого течения. Готовность переезжать с места на место объясняется, например, посещением во время отпуска крупных мероприятий (концертов или спортивных соревнований) и последующим перемещением в соседнюю локацию для лучшего погружения в среду.

Еще одна причина опробовать несколько разных отельных номеров за раз — деловые поездки формата bleisure, которые сочетают деловые задачи с отдыхом. Исследователи ссылаются на более чем 165 тыс. упоминаний такого формата в интернете.

Наконец, третий важный фактор — растущий спрос на автомобильные путешествия. Аналитики говорят, что этот вывод тоже напрашивается исходя из поисковых запросов. А с учетом всех сложностей с авиарейсами это выглядит правдоподобно.

Путешественники явно не намерены сдаваться, и теперь готовы охотиться за впечатлениями с еще большей страстью. Стратегия перемещения между отелями позволяет посмотреть заметно больше мест за поездку, где-то ощутимо сэкономить, а где-то, наоборот, шикануть. Одно путешествие ощущается как много маленьких.

Как опытный отель-хоппер (теперь я знаю, как это называется) хочу добавить парочку «но»: чемоданы и рюкзаки в этом случае становятся полноценной частью команды, и иногда это раздражает. Все-таки большое облегчение расположиться где-то не на одну ночь, а подольше.

Яна Лубнина