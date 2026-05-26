Развлечение с клюшками на льду в Канаду привезли затейники-англичане. Жители северной колонии сокровище оценили. Первый хоккейный матч прошел в Монреале в 1875 году, а уже через пару десятков лет новая игра обрела жесткие правила, национальную хоккейную ассоциацию и даже чемпионский кубок. Его организовал генерал-губернатор Канады Фредерик Артур Стэнли, и до сих пор этот трофей остается одним из самых почетных в мировом хоккее.

В начале XX в хоккей уже играла вся северная Европа. А вот Россия запрягала долго, но поехала со скоростью локомотива: первый чемпионат СССР по хоккею стартовал в 1946-м, а в 1954-м русские завоевали свое первое мировое золото к изумлению всего мира. Кульминация случилась в сентябре 1972 года, когда советская сборная в Монреале разгромила непобедимых канадских профессионалов. Все же эта игра у русских в крови. Потому что Россия, как и хоккей, умеет удивлять.

Павел Шинский