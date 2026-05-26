«Стопроцентной версии мир так и не получил»

Фото: Bob Martin / Sports Illustrated / Getty Images Бразильский защитник Роберто Карлос

Может ли забитый мяч стать поводом для серьезного исследования ученых? Оказывается, да. В 1997 году гол, который бразильский защитник Роберто Карлос забил в ворота сборной Франции со штрафного с дистанции 35 м, стал легендарным, но при этом вызвал настоящий шквал споров. Дело в том, что после удара Карлоса мяч шел мимо ворот — это видели все. Но вдруг в самый последний момент сфера словно по волшебству изменила траекторию и нырнула в самый угол ворот французов.

Гол называли невозможным и нарушающим законы физики. Споры не затихали много лет, и в 2010 году группа физиков из Парижской политехнической школы провела несколько экспериментов. Они использовали вращение пластикового шарика в воде и в итоге вывели уравнение, которое описывает траекторию полета мяча. Ученые доказали, что такой удар у Роберто Карлоса получился благодаря идеальному вращению и подходящей скорости полета — около 137 км/ч. Кроме того, дистанция до ворот была идеальной.

Результаты исследований были опубликованы, и мир узнал, что никакой тайны нет. Гол Карлоса — это чистая физика. Только вот сам исполнитель знаменитого штрафного придерживается другой версии. Бразилец уверен, что мяч нырнул в сетку благодаря порыву ветра. Так что, несмотря на все исследования, стопроцентной версии по голу Карлоса мир так и не получил.

Владимир Осипов