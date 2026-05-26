Еще один спектакль Юрия Бутусова уберут из репертуара Театра имени Ленсовета

Театр имени Ленсовета снял с репертуара спектакль Юрия Бутусова «Дядя Ваня». Информация об этом появилась на сайте театра.

Юрий Бутусов (в центре), ставший лауреатом в номинации "Драма/работа режиссера" за спектакль "Дядя Ваня", 2018 год

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Бутусов (в центре), ставший лауреатом в номинации "Драма/работа режиссера" за спектакль "Дядя Ваня", 2018 год

Финальный показ «Дяди Вани» состоится 24 июня. Ранее с репертуара уже были сняты другие работы режиссера — «Три сестры» и «Все мы прекрасные люди».

Господин Бутусов ушел из жизни 9 августа в возрасте 63 лет. По данным близких, он утонул во время отдыха в Болгарии. С 2011 по 2018 год режиссер был главрежем и худруком Театра имени Ленсовета, затем до 2022 года работал главным режиссером Театра имени Вахтангова.

Юрий Бутусов — многократный лауреат «Золотой маски» и «Золотого софита». В ноябре 2022 года он уволился из Театра Вахтангова из-за отъезда во Францию.

О том, как актеры, проработавшие с Юрием Бутусовым не один год, вспоминали о мастере, о репетициях, о постановке спектаклей и о времени, когда, кажется, театр был свободнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Юра… Юра, одинокий воин красоты».

Карина Дроздецкая