«Юра… Юра, одинокий воин красоты»

На Новой сцене Александринского театра в рамках цикла лекций «Учителя» прошел вечер, посвященный творчеству режиссера Юрия Бутусова. Актеры, проработавшие с ним не один год, вспоминали о мастере, о репетициях, о постановке спектаклей и о времени, когда, кажется, театр был свободнее. Его смерть стала слишком неожиданной для всех, и на встрече чувствовалось некое непонимание и неприятие произошедшего.

— Там много людей, что ли? — спросил перед началом театральный режиссер Андрей Могучий, которому выпала роль провести вечер памяти.

— Очень много,— ответила организатор, придумывая, куда поставить дополнительные стулья, чтобы разместились все.

Анонс вечера, посвященный творчеству Юрия Бутусова, в канале Александринского театра появился вечером 17 сентября. Места закончились буквально за несколько минут. За пару часов до этого по новостным лентам разлетелось печальное известие, что Юрия Бутусова похоронят на Кунцевском кладбище в Москве, а не в Петербурге, как хотел режиссер и его семья. Кажется, петербургские зрители восприняли предстоящую встречу в Александринке как возможность попрощаться с любимым режиссером.

«Ну что, давайте начнем,— взял слово Андрей Могучий.— Сегодня мы вспоминаем Юру, вспоминаем с разных сторон: с точки зрения людей, которые его любили, с ним дружили и работали. Я с Юрой не работал, но мы друг друга все время чувствовали — я так об этом думаю. Мы с ним находились все время в одном поле — в поле конкуренции, но она, как я думаю, давала нам энергию».

Накануне вечера, 17 сентября, прошло 40 дней со дня смерти Юрия Бутусова. Он утонул в Черном море 9 августа, когда находился в Болгарии с семьей. На следующей неделе, 24 сентября, ему бы исполнилось 64 года.

Смерть Юрия Бутусова стала неожиданностью для всего театрального мира. Его карьера началась в Петербурге в конце 1990-х годов: дипломный спектакль «В ожидании Годо» по Сэмюэлу Беккету, выпущенный в Театре на Крюковом канале в 1996 году и перенесенный в 1997 году в Театр имени Ленсовета, был назван «событием года» и получил сразу две премии на фестивале «Золотая маска». За 30 лет служения театру Юрий Бутусов поставил больше 50 спектаклей: многие из них становились настоящим открытием, брали театральные премии, влюбляли зрителей в театр. Его творческий путь был тесно связан с Театром имени Ленсовета: в 2011 году Бутусов стал главным режиссером, в 2017-м — художественным руководителем. А через год, после публичного конфликта с руководством, уволился и уехал в Москву на должность главного режиссера Театра имени Евгения Вахтангова. В 2022 году Юрий Бутусов уехал уже из России: тогда публично он ничего не говорил, но, кажется, всем все было понятно.

«Для меня Юра никуда не исчез. Я так или иначе сопоставляю себя с его движением. И оно меня мотивирует. Я много работаю со студентами и молодыми режиссерами, и на вопрос: "Каких режиссеров ты любишь?", в ответ всегда звучит "Бутусов". Он сильно повлиял на то молодое движение, которые мы еще увидим»,— продолжал Андрей Могучий. Режиссер призвал собравшихся не грустить, а потом, как отметил сам, загрустил.

В зале и правда старались не грустить — иногда смеялись, слушая истории актеров о репетициях с режиссером. Однако избавиться от чувства грусти все-таки в сложившейся ситуации было нельзя.

«Мы, режиссеры, одинокие люди. И Юра тоже одинокий воин. Я до сих пор сам не понимаю, что произошло и, наверное, еще долго не смогу понять. Юра… Юра, одинокий воин красоты. Это призвание и крест, который художник на себе несет. И то, что он ушел вот так,— в этом тоже есть какой-то жест, в какой-то степени художественный»,— почти заключил Андрей Могучий и пригласил на сцену театроведа и автора книги «Юрий Бутусов. Балаган на руинах» Елену Горфункель.

Речь уже зашла про дипломный спектакль «В ожидании Годо», который сделал Юрия Бутусова и исполнителей главных ролей знаменитыми, когда Андрей Могучий решил договорить про постановку и про то поколение режиссеров, которые начинали ставить в 1990-х.

«Это было время, когда в стране был невероятный взрыв, невероятная надежда и возможности. В театр пришли подростки от режиссуры, сорванцы. И вот Юра таким же сорванцом и остался. Что мы ставили в то время? Конечно, то, что нельзя было делать во все предыдущие годы»,— эмоционально дополнил Андрей Могучий.

Елена Горфункель назвала спектакль «абсолютным шедевром» и по режиссуре, и по выбору актеров, но свою речь посвятила не «Годо». «Последний спектакль, который я видела до 9 августа, это "Барабаны в ночи" в Театре имени Пушкина в Москве. Если придумать для Бутусова какую-то десятибалльную шкалу по красоте и по мрачности, то это десятка и по красоте, и по мрачности. Там очень много о мечтаниях, о грезах, об иллюзиях, и все это вставлено в невероятную раму красоты. Но это про войну, на которую отправляют мертвых солдат и с которой приходят мертвецы. Это страшный спектакль»,— вспомнила Елена Горфункель постановку 2016 года.

Она отметила, что этот спектакль, как и многие другие работы режиссера, смотрела не один раз, чтобы «угадать алгоритм, угадать, как это происходит». «И я угадала. А потом подумала: "Ну и что, что я угадала! Кому это надо?"» — задалась вопросом Елена Горфункель.

«Если бы я сейчас задумывала книгу о Бутусове, я бы ее назвала "Мрачный театр счастливого человека". Несмотря на мрачность, у него в каждом спектакле столько любви к жизни! Мне очень повезло, что я застала такой театр: молодой по духу, красивый, очень чувственный, очень театральный, очень радостный, абсолютно всегда радостный — и всегда мрачный. Это счастье. Вот оно только явилось, и вот приходится подводить итоги. Увы»,— на минорной ноте завершила Елена Горфункель.

Вспомнить о Юрии Бутусове на встрече собрались театральный педагог Вениамин Фильштинский, актеры Александра Большакова, Валентин Захаров, Дмитрий Лысенков, Сергей Перегудов, Александр Новиков.

«Он оказался очень хорошим учителем. Грустно, обидно, страшно, не могу смириться с тем, что был Юра и нет Юры. Черт возьми, он был восходящей фигурой нашей театральной педагогики»,— говорил Вениамин Фильштинский, подключившись к встрече по видеосвязи.

Артисты, сдерживая слезы, вспоминали веселые истории, которые добавляли красок в образ Юрия Бутусова. Сложно говорить было каждому, но каждому было что рассказать. «Я счастлив, что мне посчастливилось с ним работать. Это один из немногих режиссеров в моей жизни, который занимался театром в самом прекрасном понимании этого слова. Ему были важны в первую очередь сам процесс и сама идея, что театр — это совместное творчество актеров и режиссеров»,— делился чувствами артист Александринского театра Валентин Захаров, сыгравший в спектакле «Человек=Человек» 2008 года. Актер вспомнил один из этюдов, который играл по заданию Юрия Бутусова: «"Вы на привале, вы сушите белье, сушите белье!". И мы сушили белье у воображаемого костра. Я разделся целиком, бегал по Александринскому театру, прикрывая причинные места автоматом. Бутусов долго-долго смотрел, смотрел минут тридцать, а потом сказал: "Это очень хорошая проба, но не надо этого делать"».

— Видите, получается шутить,— заметил Валентин Захаров.

— Правильно, правильно, я думаю, Юра бы это поприветствовал,— включился Андрей Могучий.

Бутусов выводил на сцену молодых артистов, имена которых до этого никто не знал. Первыми в этой череде еще в 1996-м стали Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Андрей Зибров и Михаил Трухин, сыгравшие в спектакле «В ожидании Годо». «Юрий Николаевич — это мой первый режиссер, с которым я вышла на большую сцену Александринки,— продолжила актриса Александра Большакова.— Я училась с ним дышать, говорить, ходить на этой сцене. Это как первая любовь, которая не забывается. Когда я начала с ним работать, сразу поняла, что ему нельзя задавать вопросы, что я делаю, что это значит и почему я вдруг бьюсь головой об стену. Нужно просто удариться головой об стену — и ты сразу поймешь, что твое тело должно сыграть».

— Я хотела спросить, почему в Петербурге так случилось, что будто бы не пошло? — озвучила вопрос, которым, кажется, задаются многие, Александра Большакова.

— Ну вот, не пошло. У него есть на этот счет свое мнение,— ответила Елена Горфункель.

— Не будем делиться?

— Не будем.

Ко встрече из Краснодарского края подключился актер Дмитрий Лысенков, связь с которым из-за плохого интернета прервалась и на экране осталась лишь часть его лица и большой палец.

— Дима, ты запомнишься этим кадром,— заметил Андрей Могучий.

— Юрий Николаевич оставил бы этот этюд, внес бы его в спектакль,— с первого ряда добавил артист Сергей Перегудов.

«Многие молодые люди были "заражены" этим человеком. Многие сохранят память о нем. Я в Москве общался с людьми, которые говорили, что Бутусов и его спектакли повлияли на их мироощущение и то, каким они видят театр. Это останется позорным пятном в жизни Петербурга, что Бутусов не смог вернуться на свою родину и будет похоронен в Москве,— высказался о последних новостях Дмитрий Лысенко.— У меня есть ощущение, что Юрий Николаевич ставил спектакль длиною в жизнь: часто цитаты из одного спектакля переходили в другой. И финал его собственной жизни тоже был очень театральным. Не моя рифма: "Гнала война, забрала волна". По-моему, это метко».

Актер Александр Новиков вспомнил, как Юрий Бутусов делал из него моряка для спектакля «Город. Женитьба. Гоголь». «Спустя полгода он ко мне подошел и сказал: "Вот смотри, мы в программе напишем, что ты Жевакин, только ты играешь не Жевакина, а безработного, нищего артиста, который все время ходит жениться". Я на следующий день прихожу на репетицию, начинаю говорить текст — и все получается. Текст, который пять месяцев не укладывался вообще. И Юрий Николаевич мне сказал: "Вот когда ты стремишься к правдоподобию, ты всегда врешь, а когда ты врешь, тогда все получается". Вот так он умел репетировать»,— под хохот зала рассказывал Александр Новиков.

Череду воспоминаний завершил актер Сергей Перегудов: «То, что я пребываю в этом городе и профессии, конечно, это его заслуга. Только его заслуга. Ему низкий поклон за то, что привил безусловную любовь к театру. Она была как-то так безвозмездна подарена».

В финале встречи на экран вывели фрагменты из спектаклей Бутусова, его фотографии и кадры с репетиций: по сценарию, небольшие видео должны были показывать между выступлениями актеров. Но встреча пошла не совсем по сценарию. На большом экране сменялись кадры, а в зале слышались всхлипы. Люди вытирали слезы, видя на экране живого во всех смыслах этого слова человека.

«Настоящее искусство — это всегда нарушение границ. И Юра нарушал любые границы. Это было настоящее искусство, Юра настоящий художник. И мы с ним не прощаемся: он будет жить в своих учениках, в нас и в ребятах, которые с ним работали,— подводил итог Андрей Могучий.— Я сейчас одну историю расскажу, и мы разойдемся. Мы как-то собрались: Витя Рыжаков, Кирилл Серебряников, Юра и я. Это был 2011 год. Мы решили завоевать театральную карту России, взять в свои руки власть. Мы ни к чему не пришли, но через некоторое время у каждого из нас появились какие-то возможности, театры. И когда со мной не продлили контракт (в БДТ.— «Ъ-СПб»), Юра написал мне: "Помнишь, как мы собирались? Тогда у нас еще не было театров… А теперь опять нет". Теперь нет Юры, как и не будет нас всех. Но он с нами, мы будем с ним жить. Спасибо, Юр, тебе за все. Надеюсь, у тебя все хорошо».

Зрители зааплодировали — и продолжали аплодировать минут пять, глядя на экран с фотографией Юрия Бутусова.

Надежда Ярмула