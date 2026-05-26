Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме

Премьер-министра Биньямина Нетаньяху доставили в медицинский центр «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме вечером 25 мая. Об этом сообщила The Times Of Israel со ссылкой на заявление канцелярии премьера. По ее данным, в больнице господин Нетаньяху проходит стоматологическое лечение.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О каком именно стоматологическом лечении идет речь, не уточняется. Канцелярия опубликовала заявление после того, как в СМИ распространилась информация о госпитализации премьер-министра Израиля.

25 апреля Биньямин Нетаньяху рассказал о пройденном курсе лечения от рака предстательной железы. По его словам, опухоль обнаружили на ранней стадии в 2024 году. С тех пор он находится под постоянным медицинским наблюдением. Премьер-министр не хотел, чтобы Иран использовал информацию о его здоровье для пропаганды, поэтому отложил доклад о самочувствии.

Фотогалерея

Политический путь Биньямина Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху (на фото справа) родился 21 октября 1949 года в Тель-Авиве. Его отец Бенцион преподавал историю в университетах Израиля и США, поэтому в 1950–1960 годы семья попеременно жила на родине и в Штатах. Отец господина Нетаньяху также был личным секретарем одного из главных идеологов сионизма Владимира Жаботинского. В детстве будущего премьера друзья и родственники называли просто Биби

Фото: Getty Images

В 1967–1972 годах Биньямин Нетаньяху (на фото справа) служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении израильской армии «Сайерет Маткаль». В эти годы, на которые пришелся всплеск палестинского терроризма, он принимал участие в ряде боевых операций. В частности, в атаке на аэропорт Бейрута (1968) и в операции по освобождению захваченного террористами самолета бельгийской авиакомпании (1972)

Фото: Getty Images

После начала арабо-израильской войны 1973 года (войны Судного дня) Биньямин Нетаньяху прервал учебу в США и вернулся в Израиль. Принял участие в боевых действиях в районе Суэцкого канала и на Голанских высотах. Затем снова уехал в США, где продолжил учебу, параллельно работая в Бостонской консалтинговой группе
На фото: Биньямин Нетаньяху (справа) и третий президент Израиля Залман Шазар

Фото: GPO / Getty Images

В 1982 году Биньямин Нетаньяху возглавил политический отдел посольства Израиля в США

Фото: AP / Richard Drew

В 1984–1988 годах господин Нетаньяху занимал пост постоянного представителя Израиля при ООН

Фото: AP / Ed Bailey

В Иерусалиме Биньямин Нетаньяху основал и возглавил Институт имени Йонатана, занимающийся изучением проблем международного терроризма. Институт назван в честь его старшего брата, национального героя Израиля, погибшего в 1976 году в ходе операции по освобождению израильских заложников в Энтеббе

Фото: AP / Nati Harnik

В 1988 году Биньямин Нетаньяху был избран депутатом Кнессета (однопалатный парламент Израиля) от правящей правоцентристской партии «Ликуд». Одновременно в 1988–1992 годах был замминистра иностранных дел
На фото: Биньямин Нетаньяху со своим старшим сыном Яиром

Фото: AP / Ronnie Shizer

В 1991 году господин Нетаньяху принял участие в Мадридской мирной конференции — первых в истории израильско-палестинских переговорах. Когда в 1992 году партия «Ликуд» проиграла на выборах, ее глава подал в отставку, а в следующем году Биньямина Нетаньяху избрали председателем. На этом посту он критиковал политику левоцентристской партии «Авода», обвиняя правительство в отсутствии жесткой позиции в отношении палестинского терроризма

Фото: AP / Nati Harnik

В мае 1996 года Биньямин Нетаньяху одержал победу на первых прямых выборах премьер-министра. Он опередил своего соперника Шимона Переса на 1% голосов. В этом статусе господин Нетаньяху стал самым молодым главой государства в истории страны и первым — родившимся на территории Израиля с момента его образования в 1948 году

Фото: AP / Dan Balilty

В это время кабинет Биньямина Нетаньяху подвергался нападкам со стороны правых партий за передачу в управление палестинским властям 13% территорий Иудеи и Самарии. Также им были недовольны и левые партии за жесткую экономическую политику и коррупционные скандалы

Фото: AP / Nati Harnik

В итоге на досрочных выборах в 1999 году он проиграл, сдал депутатский мандат и начал читать лекции в американских университетах, а также работал консультантом по маркетингу в одной из израильских фирм

Фото: Reuters

В марте 2000 года израильская полиция выдвинула против Биньямина Нетаньяху пять обвинений — во взяточничестве, попытке присвоения государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и попытках помешать расследованию. Однако за неимением достаточных доказательств дела были закрыты, не дойдя до суда. В 2002 году господин Нетаньяху вернулся в политику, став сначала министром иностранных дел, а затем министром финансов

Фото: AP / Bernat Armangue

В 2005 году Биньямин Нетаньяху вновь возглавил партию «Ликуд», но не добился успеха на выборах и ушел в оппозицию тогдашнему премьер-министру Ариэлю Шарону. Однако уже в 2009 году он снова возглавил правительство Израиля

Фото: Reuters

Биньямин Нетаньяху женат третьим браком на Саре Бен-Арци (на фото). От первого брака у него есть дочь Ноа. В последнем браке родились двое сыновей — Яир и Авнер

Фото: AP / Nati Harnik

17 марта 2015 года прошли внеочередные парламентские выборы, на которых партия «Ликуд» под руководством Биньямина Нетаньяху снова возглавила правительство
На фото: Биньямин Нетаньяху (слева) на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

20 июля 2019 года Биньямин Нетаньяху установил рекорд по общей продолжительности нахождения на посту премьер-министра, тем самым опередив отца-основателя государства Давида Бен-Гуриона

Фото: Reuters

В 2020–2021 годах при посредничестве США впервые за 26 лет были подписаны четыре договора о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами (ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко), известные как «Соглашения Авраама». Эти соглашения вместо формулы «территории в обмен на мир», ранее использовавшейся в урегулировании арабо-израильского конфликта, основаны на продвигаемой Биньямином Нетаньяху политике «мир в обмен на мир»
На фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент США Дональд Трамп, 2020 год

Фото: Tom Brenner / Reuters

1 ноября 2022 года господин Нетаньяху вновь занял пост премьер-министра. Первые месяцы нового срока Биньямина Нетаньяху были посвящены реформам судебной власти

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Реформы вызвали критику и волну массовых протестов. Оппозиция заявила о негативном влиянии реформы на разделение властей и экономику. В итоге был принят только один закон из всей реформы
На фото: израильтяне на митинге против реформ Нетаньяху, 2023 год

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

7 октября 2023 года произошло вторжение группировки «Хамас» в Израиль, около 1,2 тыс. израильтян были убиты, 242 человека попали в заложники. Правительство Израиля ввело военное положение и объявило о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа
На фото: Биньямин Нетаньяху на севере сектора Газа в декабре 2023 года

Фото: Avi Ohayon / GPO / AP

20 мая 2024 года главный прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордер на арест Биньямина Нетаньяху по обвинениям в преступлениях против человечности. В ответ господин Нетаньяху посоветовал выдать ордера на арест президентов Турции и Палестины, вместо того чтобы преследовать демократически избранных лидеров Израиля

Фото: Amir Cohen / Reuters

«Я родился через год после создания государства. Как боец, полководец и государственный деятель я посвятил жизнь борьбе с силами, пытавшимися нас уничтожить, и стремлению заключить мир с теми, кто нас поддержал»,— сказал господин Нетаньяху о своей политической миссии на автограф-сессии, посвященной выходу его мемуаров «Биби: моя история»

Фото: Pamela Smith / AP

