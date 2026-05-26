Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме

Премьер-министра Биньямина Нетаньяху доставили в медицинский центр «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме вечером 25 мая. Об этом сообщила The Times Of Israel со ссылкой на заявление канцелярии премьера. По ее данным, в больнице господин Нетаньяху проходит стоматологическое лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О каком именно стоматологическом лечении идет речь, не уточняется. Канцелярия опубликовала заявление после того, как в СМИ распространилась информация о госпитализации премьер-министра Израиля.

25 апреля Биньямин Нетаньяху рассказал о пройденном курсе лечения от рака предстательной железы. По его словам, опухоль обнаружили на ранней стадии в 2024 году. С тех пор он находится под постоянным медицинским наблюдением. Премьер-министр не хотел, чтобы Иран использовал информацию о его здоровье для пропаганды, поэтому отложил доклад о самочувствии.