Зарубежные СМИ: Как новые удары США повлияют на хрупкое перемирие?

Вооруженные силы США атаковали юг Ирана. Центральное командование заявило телеканалу Fox News, что это было сделано в целях самообороны. Удар нанесли по позициям для запуска ракет и катерам, которые пытались установить мины в море. Тегеран назвал это «продолжением военных авантюр». В центральном оперштабе заявили, что в таких условиях мирное соглашение невозможно, призвали готовиться к нефти по $200 за баррель и добавили, что США понимают только язык силы. В Вашингтоне, напротив, прекращение перемирия не упоминают. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди идут мимо билборда с изображением покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, Тегеран, 19 мая 2026 года

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Люди идут мимо билборда с изображением покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, Тегеран, 19 мая 2026 года

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Американцы без всякого повода и провокации нанесли удары по районам близ стратегически важного портового города Бендер-Аббас, сообщает иранский канал Press TV. Было множество взрывов, но серьезного ущерба атака не нанесла. Ситуация в портовом городе остается под контролем — все системы работают без перебоев.

The New York Times подчеркивает, что США атаковали иранское побережье прямо во время переговоров в Катаре. Делегации прибыли в Доху буквально за несколько часов до бомбардировок. После этого Израиль заявил, что тоже планирует активизировать атаки на Ливан против «Хезболлы» — союзника Ирана.

При этом еще 24 мая Дональд Трамп заявлял, что работа по мирному соглашению идет «очень хорошо» и сделка «вот-вот будет заключена». Его слова передавала Politico. СМИ добавляли, что подготовленный документ включает обязательство Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов. Также сообщалось, что Белый дом отменит часть санкций, что позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. США готовы обсуждать и разморозку активов исламской республики в течение 60 дней после принятия окончательного варианта соглашения. Впрочем, через несколько часов американский президент уточнил, что детали еще прорабатываются и «это будет либо отличная сделка для всех, либо никакого соглашения вообще». «Будет возвращение на передовую, к стрельбе, но еще и в усиленном масштабе. А этого никто не хочет!» — отмечал Трамп.

Возобновление боевых действий подчеркивает хрупкость перемирия между США и Ираном, отмечает Bloomberg. Казалось бы, все говорило о том, что стороны слышат друг друга и скоро даже откроется Ормузский пролив. Но американские удары ослабили этот оптимизм, в том числе и на бирже. Цены на нефть марки Brent выросли на 2% после 7-процентного падения 25 мая.