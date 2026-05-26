«Каких-то невероятных результатов спортивный турнир не принес»

В США прошли соревнования, где спортсменам было разрешено употреблять допинг. Так называемые Enhanced Games, или «улучшенные игры», состоялись в Лас-Вегасе. На старт вышли 42 спортсмена в трех видах: легкой и тяжелой атлетике, а также в плавании. За время состязаний был побит один мировой рекорд.

Активная борьба с допингом повлияла на карьеры многих известных спортсменов. И во время всех этих скандальных разбирательств находились люди, которые говорили, что запрещенные препараты в большом спорте нужно разрешить. Мол, если это сделать, мы увидим падение десятков мировых рекордов и мир больше никогда не станет прежним. Проверить эти утверждения решили в США.

Первый раз провести спортивные игры без ограничений по допингу за океаном пытались несколько лет назад. Но в итоге смогли исполнить задуманное только сейчас. И то нужно понимать, что на трибуны турнира в Лас-Вегасе попали лишь избранные, а все действо продолжалось четыре часа. Так что по большому счету это было шоу. Тем более, разрешено было далеко не все.

Да, спортсмены могли принимать стероиды, гормоны роста, тестостерон, но эти препараты можно купить в американских аптеках. Так что допинг, который использовали участники «улучшенных игр», — это уже вчерашний день, уверен специалист в области генной инженерии Николай Дурманов:

«Старинные допинги, о которых мы по-прежнему говорим, уже ушли. Их заменили генетические допинги, переделка человека, специальные технологии, которые кардинально повышают какие-то функции: выносливость, скорость реакции, азарт. Может быть, даже в каком-то смысле отключение здравого смысла. И современная медицина способна из человека сделать монстра».

Единственный мировой рекорд, который установили в Лас-Вегасе, принадлежит греку Кристиану Голомееву. Он улучшил достижение на «полтиннике» вольным стилем на 0,07 секунды и получил за это $1 млн. Только вот побеждали в тот день не только атлеты, употреблявшие допинг. Американец Хантер Армстронг выиграл 50 метров на спине без всяких препаратов.

Россиянин среди участников тоже был. Пловец Евгений Сомов взял серебро и бронзу и заработал за вечер $200 тыс. Но в целом каких-то невероятных результатов спортивный турнир с разрешенным допингом не принес. Зато бюджет у состязаний был приличный — $25 млн. Возможно, продолжение последует, и мы увидим еще несколько подобных соревнований, но повлиять на мир спорта всерьез такие турниры вряд ли смогут, уверен заведующий кафедрой маркетинга и спортивного бизнеса факультета «Высшая школа управления» Илья Солнцев:

«Есть определенный круг людей, которым это интересно: на кон ставятся достаточно большие деньги. Но сделать это таким глобальным продуктом, который составил бы конкуренцию крупнейшим соревнованиям уровня чемпионата мира по футболу или Олимпийским играм, мне кажется, вряд ли возможно».

К тому же не будем забывать, что борцы с допингом сделают все, чтобы состязаний, где разрешают запрещенные препараты, было как можно меньше. А это серьезная сила, которая, кстати, неплохо финансируется. И пока коммерческие состязания в Лас-Вегасе на фоне спортивной мировой машины, где крутятся сумасшедшие деньги, выглядят почти веселыми стартами. Но, возможно, это пока что. Ведь первые Олимпийские игры тоже казались авантюрой и едва не сорвались из-за нехватки средств.

Владимир Осипов