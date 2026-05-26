Нелегального кредитора обнаружили в Белгородской области

В первом квартале 2026 года в Белгородской области была обнаружена организация с признаками нелегального кредитора, выдававшая займы населению без разрешения Банка России и исключенная из государственного реестра профессиональных участников рынка. Об этом сообщили в региональном отделении ЦБ РФ. По данным сайта регулятора, речь идет об ООО «Номер один».

«Деятельность подобных организаций несет в себе серьезные риски для потребителей. Процентные ставки обычно завышены и значительно превышают установленные законом лимиты. Кроме того, черные кредиторы используют неправомерные методы взыскания задолженности. А права заемщиков не защищены как при взаимодействии с легальными участниками финансового рынка»,— резюмировали в Центробанке.

На сайте ЦБ РФ указано, что микрокредитная компания «Номер один» была внесена в список организаций с признаками нелегального кредитора 29 января. Лицензия фирмы на осуществление деятельности на финансовом рынке действовала с 18 февраля 2022-го по 14 января 2026 года.

По данным Rusprofile, ООО «Номер один» зарегистрировано в Белгороде и работает с декабря 2021 года в сфере микрофинансирования. Уставный капитал предприятия составляет 5 млн руб. Единственным учредителем и директором с февраля 2026 года является Виолетта Усыченко. До этого собственником значился Александр Кузьменко, а директором — Олеся Агибалова. В 2025 году выручка фирмы составила 10,5 млн руб., а чистая прибыль — 98 тыс. руб.

Всего по данным ЦБ РФ в первом квартале в стране выявили 1,4 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности. По инициативе регулятора ограничен доступ более чем к 7,4 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавших «нелегалам» и финансовым пирамидам.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что количество оформленных потребительских кредитов в апреле этого года сократилось в Белгородской области на 8,7% — с 23,1 тыс. до 21,1 тыс. договоров.

Денис Данилов